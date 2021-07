Die Kunstschule bietet ein Sommerferienprogramm an. Angeboten wird: Zeichnen/Malen: Komposition, Farblehre, Perspektive, Anatomie, Manga; Material: Aquarell , Gouache , Acryl, Öl, Pastell, inklusive Leinwände bis 50 x 50 cm, Beginn Montag, 2. August, 10 bis 13 Uhr; Plastisches Gestalten: Werke aus Ton oder lufttrocknender Keramikmasse zum Ausmalen mit Gouache , Acryl oder Glasur, Beginn Mittwoch, 4. August, 11.30 bis 13 Uhr, Kinder bis 14 Jahre; Mode entwerfen/nähen für Kinder von acht bis zwölf Jahren: Kleid, Rock, Tasche und Verzierung in vier Stunden, Beginn Montag, 2. August, 14 bis 17 Uhr; Zaubern lernen mit Magier Cartini: Tricks und Kunststücke, Montag, 2., und 9. August, jeweils 15.30 bis 18 Uhr, Kinder sechs bis 14 Jahre; Unikatschmuck: nach eigenem Entwurf aus Silber, Edelsteinen, Perlen für Ohren, Hals und Handgelenk anfertigen mit Goldschmiedin Amelie Weidhaus, Mittwoch, 11. August, 15.30 bis 17.30 Uhr, Kinder acht bis 16 Jahre. Informationen und Anmeldung unter https://kunstschule-hoechstadt.de, via Telefon im Büro 09193/5277, in der Schule 09193/607232 oder mobil 0170/1909694. red