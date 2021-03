Nach dem Erfolg der Ringvorlesung "FAU against CO 2 " in den letzten beiden Semestern (über 600 Anmeldungen) legt die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg diese Vorlesung im Sommersemester erneut auf. Sie findet wieder digital statt und hat mit dem Motto "Make the planet green again" einen internationalen Fokus. Wöchentlich mittwochs von 18.15 bis 19.45 Uhr referieren Wissenschaftler aus der ganzen Welt auf Englisch und stellen sich danach 30 Minuten den Fragen des Publikums. Die Liste der Dozierenden gibt es unter http://univis.uni-erlangen.de/prg?search=lectures&show=llong&id=22048761&sem=2021s. FAU-Mitglieder können dem Stud­On-Kurs beitreten, Externe können sich unter http://fau.inf o/fauagainstco2 anmelden. red