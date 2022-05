Im Kräutergarten Martin Bauer findet am 25. Mai ab 19 Uhr eine Veranstaltung unter dem Thema „Faszination Heilpflanze – Herstellung einer Kamillensalbe“ statt. Anmeldung bis 23. Mai unter der Rufnummer 09163/88950 oder per E-Mail an fuehrungen@kraeutergarten-martin-bauer.de. red