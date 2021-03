Kellerbruder Georg Römer aus Höchstadt, der 38 Jahre lang den Heimatverein geleitet hat, präsentiert heute ein eigentlich ganz gewöhnliches Gebäck - das aus der Ernährung des Kellerbruders aber nicht wegzudenken ist.

Wenn früher im Laufe des Jahres auf dem Kellerberg in Höchstadt die Temperaturen angenehmer wurden, füllten sich die Kellerhäuser und Lauben vor allem an den Wochenenden mit den Kellerbrüdern, ihren Freunden und Familienangehörigen.

In den 50er und 60er Jahren wurde in der elterlichen Bäckerei von Herrmann Schätzel eine stattliche Salzstange gebacken. Von Herrmanns Tante wurde dann der allseits beliebte " Lex'n-Prügel" in einem "Huckl-Korb" auf den Berg transportiert und dort von Haus zu Haus verkauft. Da erinnerte sich so mancher Kellerbruder, dass er zu Weihnachten eine Flasche Wein geschenkt bekommen hatte, und holte die verstaubte Flasche aus dem Felsenkeller. Dem damaligen Geschmack der Zeit entsprechend, erinnerten viele Weine an das "Himmlische Moseltröpfchen" oder die " Liebfrauenmilch ". Die eher herben Frankenweine wurden kurzerhand nachgezuckert.

Weinprobe vor der Christmette

Der größte Volkssänger auf dem Höchstadter Kellerberg, der Kratz'n Fritz, machte aber seine Weine noch selbst aus der uralten Rebsorte, die an seinem Haus in der Ziegelhütte seit über 100 Jahren wuchs. Wahrscheinlich war es die Sorte Gutedel , die noch aus der Zeit stammt, in der der Weinanbau in Höchstadt vorherrschte. Traditionell wurde die Weinprobe und Abfüllung "beim Fritz" immer am Heiligabend durchgeführt. Die ausgiebige Probe an diesem Abend hatte allerdings eine bremsende Wirkung auf den Gang in die Christmette. So wurde dieser Weißwein auch "Höchstadter Mettenbremser" genannt.

Die letzte Flasche von 1975 schlummert in einem Höchstadter Felsenkeller und wartet auf die Entdeckung durch einen Archäologen, falls sie nicht doch noch getrunken wird. Der Verzehr eines "Lex'n-Prügels" mit Wein , oder natürlich mit einem Kellerbier, war damals ein schon fast vornehmes Menü auf dem Kellerberg.