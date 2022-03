In der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt wurden in der neunten Kalenderwoche 2022 insgesamt 2140 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 1177 Impfungen auf das Impfzentrum und seine Außenstellen sowie auf Sonderaktionen und Einrichtungen. 963 Impfungen wurden bei niedergelassenen Ärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit Beginn (KW 53/2020) 545 791 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 200 172 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz (Quote vollständiger Schutz: mindestens 79,4 Prozent), 154 968 Personen (61,4 Prozent) haben bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Zu den Impfungen, die durch Betriebsärzte beziehungsweise betriebsärztliche Dienste unabhängig vom Impfzentrum durchgeführt wurden, liegen der Stadt Erlangen keine vollständigen Zahlen vor. red