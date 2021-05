In der zurückliegenden Woche (Kalenderwoche 18) wurden in der Stadt Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt 17 959 Corona-Schutzimpfungen durchgeführt. Davon entfallen 464 Impfungen an Personal in Kliniken . Mit Termin wurden 8346 Bürger in der Erlanger Sedanstraße oder in einer der drei Außenstellen in Herzogenaurach, Höchstadt/Aisch bzw. Eckental geimpft. In Einrichtungen fanden 117 Impfungen durch mobile Impfteams statt.

Zusätzlich wurden 9032 Impfungen bei Hausärzten in Stadt und Landkreis vorgenommen. Somit wurden insgesamt seit Beginn (Kalenderwoche 53/2020) 128 068 Impfungen in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt verabreicht. Insgesamt haben 32 401 Personen die Zweitimpfung erhalten und damit den vollen Schutz, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Die Stadt Erlangen betreibt das gemeinsame Impfzentrum für Erlangen (kreisfrei) und den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Es befindet sich in den Räumen des ehemaligen Intersport Eisert in Erlangen (Nägelsbach-/Sedanstraße). Im Landkreis Erlangen-Höchstadt gibt es drei Außenstellen. Aktuelle Informationen gibt es im Internet unter www.erlangen.de/impfzentrum. red