Am Faschingsdienstag , 21. Februar, versammeln sich die Narren ab 13.30 Uhr zum Faschingstreiben am Marktplatz . Groß und Klein werde zum traditionellen „Bunten Faschingstreiben“ auf dem Marktplatz erwartet – und damit beginnt auch das „Feste-Feiern 2023“ in Herzogenaurach . Mitzubringen sind Kostüme und gute Laune, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf der Bühne sorgt die Kultband „Die Nachtschicht“ musikalisch für gute Laune und der Auftritt des Karnevalsclubs Herzogenaurach mit einer tänzerischen Einlage wird sicherlich einer der Höhepunkte an diesem Nachmittag sein. Am Stand der Freiwilligen Feuerwehr gibt es Bratwürste und Getränke. Die Stadt Herzogenaurach sowie alle Mitwirkenden freuen sich auf zahlreichen Besuch. Foto: Bernhard Panzer (Archiv)