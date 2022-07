Im östlichen Landkreis wurden von der Polizei gleich drei Fälle von Fahrraddiebstählen gemeldet.

Am Samstag zwischen 22.15 Uhr und Mitternacht wurden am Angersee in Baiersdorf zwei Fahrräder entwendet. Bei den Rädern handelt es sich um ein Mountainbike der Marke BBF Montana, Farbe schwarz/blau und ein Mountainbike der Marke Bulls, Farbe schwarz/silber. Die Eigentümer hielten sich zum Tatzeitpunkt im Rahmen einer Veranstaltung am Baggersee auf.

Am Samstagabend wurde bei einem Einkaufsmarkt an der Alten Ziegelei in Spardorf ein schwarz-weißes Mountainbike der Marke Ghost entwendet. Es stand kurz vor Ladenschluss im Bereich der Fahrradständer und wurde während des Einkaufes durch einen unbekannten Täter gestohlen.

Am Montag wurde zwischen 13.30 und 17.15 Uhr am Fahrradabstellplatz am Bahnhof in Baiersdorf ein schwarzes Mountainbike der Marke Specialized entwendet. Das Rad war zum Tatzeitpunkt mit einem Fahrradschloss gesichert und hat einen Zeitwert von ca. 1000 Euro.

Wer Hinweise auf die Täter beziehungsweise auf den Verbleib der Räder geben kann, möchte sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Rufnummer 09131/760514 in Verbindung setzen. pol