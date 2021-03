In der Nacht zum Dienstag wurden in der Schenkstraße sowie in der Anton-Bruckner-Straße drei Fahrräder entwendet. Unbekannte Täter entwendeten in der Anton-Bruckner-Straße ein versperrtes Kinderfahrrad der Marke Specialized im Wert von 250 Euro sowie ein schwarzes Cube-Mountainbike im Wert von 1000 Euro. In beiden Fällen waren die Räder versperrt vor den Wohnanwesen abgestellt. Nur wenige Straßen weiter, in der Schenkstraße, wurde am Dienstagmorgen das Fehlen eines weiteren Mountainbikes festgestellt. In diesem Fall hatten es die Täter auf ein älteres Fahrrad der Marke Specialized abgesehen, das aber immer noch einen Wert von 1000 Euro hat. Darüber hinaus montierten Unbekannte in unmittelbarer Tatortnähe von einem weiteren Fahrrad die Federgabel ab und ließen diese mitgehen. Der Besitzer hatte sein Fahrrad am Abend versperrt auf seiner Terrasse abgestellt. Am nächsten Morgen fand er den Vorderreifen seines Mountainbikes auf einem Nachbargrundstück in der Sophienstraße. Die Polizei sucht nun Zeugen , die in der Nacht zum Dienstag im Bereich dieser Straßenzüge verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei-Inspektion Erlangen-Stadt, Telefon 09131/760-114, entgegen.