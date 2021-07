An der Kreisstraße zwischen Brunn und Oberreichenbach soll sich am Mittwoch gegen 17:45 Uhr ein Mann in schamverletzender Weise gezeigt haben. Er stand angeblich am Fahrbahnrand und entblößte sein Geschlechtsteil, sobald Fahrzeuge vorbeifuhren. Eine nähere Beschreibung der Person liegt nicht vor. Es ist lediglich bekannt, dass der Mann eine schwarze Jogginghose und einen roten Pullover getragen haben soll. Eine örtliche Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugenhinweise nimmt die Inspektion in Neustadt unter Tel. 09161/88530 entgegen. pol