Wer die Fasten- beziehungsweise Passionszeit bewusst nutzen will, um seiner inneren Freiheit nachzuspüren, dem möchten die evangelischen Kirchengemeinden Steppach /Pommersfelden/Limbach eine Wegbegleitung bieten: Unter dem Titel „Frei“ finden von 8. März bis 12. April ökumenische Alltags-Exerzitien statt.

Dienstags um 19 Uhr

Die Teilnehmer treffen sich in Steppach immer dienstags um 19 Uhr für eineinhalb Stunden im Gemeindehaus – gemäß der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen (momentan 2G-plus).

Die Leitung der Treffen haben Vikarin Michaela Wüst und Kirchenvorsteherin Gabi Sapper inne. Zudem übt jeder für sich täglich zu Hause 30 Minuten nach einem Exerzitienbuch. Die Leiterinnen erklären: „Die Wochen vor Ostern, wenn die Tage wieder länger werden und die Natur erblüht, eignen sich für viele, einmal bewusst nach innen zu schauen, welchen Platz Gott im Alltag einnimmt. Dazu möchten wir zusätzlich zu den täglichen Einzelübungen bei den wöchentlichen Gruppentreffen Unterstützung, Anregungen und die Möglichkeit des Austauschs bieten. Wir freuen uns, dass sich auch die Nachbargemeinde Höchstadt anschließt, wo es bereits seit Jahren eine Exerzitien-Gruppe gibt.“

Mitmachen können in Steppach oder in Höchstadt auch Bewohner aus den Nachbarorten Mühlhausen, Weingartsgreuth und Lonnerstadt. In Höchstadt finden die Gruppentreffen immer montags um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus statt.

Die Teilnahme an der gesamten Aktion kostet pro Person sechs Euro (Unkostenbeitrag für das Exerzitienbuch).

Anmeldung

Weitere Informationen und Anmeldung bis 17. Februar bei Michaela Wüst, Telefon 09548/5039659, E-Mail an michaela.wuest@elkb.de.

Erste Erfahrungen mit Exerzitien können Interessierte beim unverbindlichen Informationsabend am 15. Februar um 19 Uhr im Gemeindehaus in Steppach sammeln. red