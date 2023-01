Die Volkshochschule (VHS) Adelsdorf bietet zwei Kurse an, für die sich Interessierte noch anmelden können. Wie aus einer Pressemitteilung der VHS hervorgeht, handelt es sich bei dem ersten Angebot um den Excel-Einsteigerkurs B-124 mit folgendem Inhalt: Formatierungen, Gestaltung, Rechenoperationen und erste Funktionen. Hierbei erhalten die Teilnehmer den ersten Überblick über das Programm.

Mit praxisnahen Beispielen und Übungen soll die anschließende Anwendung innerhalb kürzester Zeit gelingen. Innerhalb von zwei Abenden wird man für die Verwendung von MS Excel im Alltag fit gemacht. Benötigt wird ein eigener Laptop mit der installierten Vollversion von Microsoft Excel. Ideal wären die Versionen 2019 oder 2016. Die Teilnahme mit einer älteren Version oder Office 365 ist trotzdem problemlos möglich.

Dozent ist Ralf Gambel. Termine sind am Donnerstag, 12., und 19. Januar, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr, Die Gebühr für die Schulung beträgt pro Teilnehmer 33 Euro.

Das zweite Angebot, für das es noch Plätze gibt, ist ein Griechisch-Kurs − Kurs B-105 Griechisch A 1 für Anfänger − mit Olga Mouchtari-Hörrlein. In diesem erhalten die Teilnehmer praktisch anwendbare Griechisch-Kenntnisse in den Fertigkeiten Sprechen, Hören, Lesen und Schreiben. Der Kurs soll aber auch dazu dienen, das echte Griechenland mit seinen Bräuchen und Traditionen kennenzulernen. Teilnehmer erlangen außerdem eine solide Basis der neugriechischen Grammatik. Für den Kurs sind keine Vorkenntnisse notwendig. Das verwendete Lehrwerk trägt den Namen „Pame! A1“ und hat ISBN-Nummer 978-3-19 005404-6. Beginn ist am Montag, 16. Januar. Der Unterricht findet stets von 19 bis 20 Uhr statt. Kursort ist jeweils im Oberstübchen (erstes Obergeschoss) des Pfarrzentrum Adelsdorf . Anmeldungen sind über vhs-adelsdorf.de, per Mail an vhs@adelsdorf.de, telefonisch unter der Nummer 09195/9432-400 sowie im Büro im Sängerhaus in der Hauptstraße 4 in Adelsdorf dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr möglich. red