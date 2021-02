Dass sie den Nerv der Zeit dermaßen treffen würden, hätten sich die Herausgeber des neuen " Jahrbuchs Ethik in der Klinik " vor gut einem Jahr nicht gedacht. "Wir hatten uns für das Thema Unsicherheit entschieden und bereits unseren jährlichen Ethiktag dazu veranstaltet", erläutert Andreas Frewer, der auch die Geschäftsstelle des Klinischen Ethikkomitees am Universitätsklinikum Erlangen leitet. "Dann brach die Corona-Pandemie aus, und weltweit herrschte plötzlich extreme Unsicherheit im Umgang mit dem Virus, den Patienten, den neuen Herausforderungen im Krankenhausalltag und in Arztpraxen - das von uns gewählte Thema war plötzlich aktueller denn je."

In ihren Beiträgen konzentrieren sich die insgesamt 29 Autoren allerdings nicht nur auf Covid 19, sondern beleuchten den Themenkomplex aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und mit Blick auf das gesamte Gesundheitswesen . Der 388-seitige Band "Unsicherheit in der Medizin. Zum Umgang mit Ungewissheit im Gesundheitswesen " ist im Verlag Königshausen & Neumann erschienen und kann für 48 Euro im Buchhandel erworben werden (ISBN: 978-3-8260-7226-0).

Bei den Herausgebern - Prof . Andreas Frewer, PD Dr. Lutz Bergemann und Elisabeth Langmann sowie den Autoren, die Beiträge eingereicht haben - handelt es sich um renommierte Spezialisten aus unterschiedlichen Fachbereichen.

Das Buch gliedert sich in drei Kapitel . Im ersten, das mit "Schwerpunkt: Sicherheit und Unsicherheit in der Klinik . Theorie - Praktische Probleme - Ethische Herausforderungen" überschrieben ist, gehen die Autoren unter anderem darauf ein, dass Ärzte ihre Unsicherheit häufiger anerkennen müssen und in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen sollten.

Außerdem gibt es Beiträge speziell zu Intensivmedizin und Neuropädiatrie sowie zum Umgang mit Arzneimitteln für neuartige Therapien.

Im Kapitel "Forum: Sicherheitskultur, Qualitätssicherung und Patientenwohl" erörtern die Experten zum Beispiel Moderationsinstrumente zur Ethikberatung, pflegeethische Perspektiven auf die klinische Praxis und den Einfluss von Künstlicher Intelligenz auf das ärztliche Selbstverständnis.

Neue Fragestellungen

Unter der Überschrift "Diskussion: Fälle existenzieller Unsicherheit im Lebensspektrum. Beispiele aus Ethikkomitees im Vergleich" stellen die Autoren, die Mitglieder in unterschiedlichen Klinischen Ethikkomitees im deutschsprachigen Raum sind, Fallberichte vor, die beispielsweise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie standen oder die Beratung nach einer Herztransplantation betrafen.

"Unsicherheit in der Medizin. Zum Umgang mit Ungewissheit im Gesundheitswesen " ist der 13. Band in der Reihe " Jahrbuch Ethik in der Klinik ", das seit 2008 von Prof . Frewer, Professur für Ethik in der Medizin an der FAU Erlangen-Nürnberg, mit wechselnden Kolleginnen und Kollegen aus dem Klinischen Ethikkomitee und weiteren Fachleuten herausgegeben wird. red