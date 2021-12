Der Erlanger Zauberkeller startet nach langer Corona-Pause wieder mit verschiedenen Zaubershows.

Coronabedingt ist jedoch ein vorläufiger Umzug vom Martin-Luther-Platz in Erlangen ins Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Dormitz nötig gewesen. Die historischen Kellergewölbe des Gasthauses bieten mehr Platz für die entsprechenden Abstände und eine sehr gute Abluftanlage. Genügend Parkplätze und die Möglichkeit, vor den Zaubershows noch ein Essen zu genießen, kommen den Zaubergästen zusätzlich entgegen.

Am Donnerstag, 30. Dezember, beginnt um 17 Uhr der Neustart mit dem bewährten Programm „Inspiration der Sinne“. Ein buntes Potpourri der Zauberkunst mit den Elementen der Comedy Magic, der klassischen Zauberkunst und der Mental Magie werden in dieser Show humorvoll präsentiert.In den nächsten Monaten spielen die zwei Kellerzauberer, „Mäd Schick“ (Klaus Hasselbacher), Pero (Pedar Bozic) diverse Zauberprogramme in den neuen Räumen. Jeder Künstler bringt die Lieblingskunststücke aus seinem Spezialgebiet in die Shows mit ein, so dass abwechslungsreiche und humorvolle Überraschungen garantiert sind.

Karten

Bereits gekaufte Karten von abgesagten Vorstellungen können kostenlos umgetauscht werden. Karten zum Preis von 25 Euro pro Person können online gebucht werden auf https://eveeno.com/ids-2021-12-30-17uhr.

Alle Spieltage und weitere Informationen sind zu finden auf www.zauberkeller-erlangen.de. red