Die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen tauschte sich mit dem Landtagsabgeordneten Christian Zwanziger über die politische Arbeit vor Ort aus. Viele Konzepte und Planungen seien bereits auf den Weg gebracht, aktuell tue sich jedoch nur auf dem Papier etwas, wurde im Gespräch informiert.

Radschnellweg und Bahn

So sei ein Radwegekonzept in Auftrag gegeben, der Radschnellweg zwischen Herzogenaurach und Erlangen sei in Planung. In einer Pressemitteilung wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass weiterhin eine Machbarkeitsstudie für eine mögliche Reaktivierung der Bahnstrecke laufe und die Detailplanung der Stadtumlandbahn vorangehe. Der Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen sei angekommen und aktuell bemühten sich die Stadtwerke, umweltfreundliche Lösungen für die Wärmeversorgung der geplanten neuen Wohngebiete zu präsentieren – eine Hackschnitzelheizung ist im Gespräch.

Christian Zwanziger und die Fraktion sind sich einig, dass es nicht ausreicht, sich zurückzulehnen und auf die Umsetzungen zu warten. „Die Klimakrise und ihre verheerenden Folgen fordern entschlossenes Handeln auf allen Ebenen. Dies zeigt der aktuelle Bericht des Weltklimarates IPCC erneut deutlich. Eine große Baustelle ist die Mobilität“, bestätigt Zwanziger den Kurs der Herzogenauracher Grünen.

Um ins Handeln zu kommen, fordert die Stadtratsfraktion die Umsetzung von Sofortmaßnahmen. Auf kommunaler Ebene gäbe es viele Handlungsoptionen, die sofort und ohne weitere Untersuchungen umgesetzt werden und die sofort Wirkung entfalten könnten, meinen die Grünen. Diese stünden der späteren Umsetzung größerer Konzepte nicht im Wege, sondern ergänzten diese.

Antragspaket

Deshalb hat die Fraktion zur nächsten Stadtratssitzung ein Antragspaket eingereicht, das sich auf Sofortmaßnahmen mit dem Schwerpunkt auf klimafreundlicher Mobilität bezieht. Hier geht es um weitere Entschärfung von Gefahrenstellen auf Geh- und Radwegen, um Rufbusse, die Verkehrsberuhigung in der Niederndorfer Hauptstraße und einen Probelauf von besonderen Fahrrädern (z. B. Lastenfahrrädern ) zum Leihen. red