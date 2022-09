Bei regnerischem Wetter fand die Aktion Ernte Teilen der Pfarrei St. Maria Magdalena statt. Der Partnerschaftskreis Tembladera und die Initiatoren vom Sachausschuss Eine Welt des Seelsorgebereichs konnten Landwirte, Gärtner und Geschäftsleute zu Lebensmittelspenden mobilisieren. Der Erlös der gespendeten Lebensmittel sowie die Barspenden fließen in soziale, ökologische und pastorale Projekte der peruanischen Partner und Freunde in Tembladera, Apalin und Bambamarca. Denn auch in Peru hat die Bevölkerung durch Corona, Armut und Arbeitslosigkeit große Probleme.

Am Samstagvormittag war der Stand auf dem Marktplatz in Herzogenaurach vor dem Alten Rathaus aufgebaut. Zum Schutz gegen den Regen waren Pavillons aufgestellt worden. Die Interessenten hatten die Möglichkeit, sich mit regionalen Lebensmitteln aus Herzogenauracher Eigenproduktion einzudecken. Dort waren Kartoffeln, Kürbisse, Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Weintrauben, Blumen und weitere Köstlichkeiten aufgebaut und konnten von den Kunden erworben werden. Selbstgemachte Marmeladen, Käse und Wurstwaren von der Metzgerei Schonath waren ebenfalls im Sortiment zu finden. Blumen stammten von der Gärtnerei Gauch. Das Brot hatten die Aktiven von der Haundorfer Bäckerei Polster, von der Bäckerei Kreuzer in Hauptendorf, aber auch von den Bäckereien Greller, Erbel, dem Kalchreuther Beck, Brothaus, Der Beck zur Verfügung gestellt bekommen.

Wer das Anliegen durch Spenden unterstützen will, kann das bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach auf einem Konto tun.