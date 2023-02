Auf eine Vollsperrung der Staatsstraße 2763 zwischen Mühlhausen und Höchstadt sowie der Abfahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Fahrtrichtung Nürnberg macht die A 3 Nordbayern GmbH aufmerksam. Diese Maßnahme bezieht sich auf die Zeit vom vom 20. bis 24. Februar. Die Sperrung beginnt demnach am kommenden Montag gegen 8 Uhr und dauert bis zum Freitag, voraussichtlich 16 Uhr.

Grund ist der Neubau eines Bauwerks, das die Staatsstraße 2763 unter der A 3 hindurchführt. Es wird nun das neue Teilbauwerk errichtet, das die dreistreifig ausgebaute Richtungsfahrbahn Nürnberg tragen wird, heißt es in der Pressemitteilung. Hierzu muss die Staatsstraße im Bereich der Anschlussstelle Höchstadt-Nord im angegebenen Zeitpunkt voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung ist ausgeschildert.Ebenso wie die Ausfahrt an der Anschlussstelle Höchstadt-Nord in Richtung Nürnberg.

Die Verkehrsteilnehmer auf der A 3 in Richtung Nürnberg mit Ziel Mühlhausen werden durch Beschilderung darauf hingewiesen, dass sie die Autobahn bereits an der Anschlussstelle Schlüsselfeld verlassen sollen. Sie werden über die U 11 nach Mühlhausen geleitet. Autofahrer mit dem Ziel Höchstadt werden gebeten, die Anschlussstelle Höchstadt-Ost zu nutzen. Wer auf der A 3 in Richtung Frankfurt mit Ziel Höchstadt unterwegs ist, wird über die Anschlussstelle Pommersfelden und die U 15 nach Höchstadt geführt. Die Umleitungen sind ausgeschildert. red