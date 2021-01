Am Montag, 11. Januar, startete die Registrierung zur Impfung gegen das Corona-Virus. In den ersten Stunden lief die bayernweite Software noch nicht fehlerfrei. Dies hat auch Auswirkungen auf das Erlanger Impfzentrum , so dass in der Folge einige Daten nicht gespeichert werden konnten.

Betroffen sind Personen, die sich am 11. Januar telefonisch im Impfzentrum registriert haben. Das Team bittet daher alle, die sich an diesem Tag telefonisch registriert haben, erneut bei der Hotline anzurufen, um dies überprüfen zu lassen.

Das Team des Impfzentrums ist von Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Die betroffenen Bürger werden um Verständnis gebeten. red