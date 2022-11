Alle Jahr wieder verkauft der Lionsclub Aischgrund am 11. November zum Faschingsauftakt Krapfen an Firmen und Gewerbetreibende in der Region. Aus dem Erlös werden sozial bedürftige Menschen im Landkreis Erlangen-Höchstadt unterstützt. Dieses Jahr soll er für die Weihnachtspaketeaktion des Clubs verwendet werden.

Die Clubpräsidentin Josée Spénard-Kuhlow begründet dies damit, „dass es auch in unserer an sich reichen Region Menschen gibt, die bei den Weihnachtsgeschenken für die Kinder sparen müssen“. Daher habe es sich der Club zur Aufgabe gemacht, diese Kinder mit sinnvollen Geschenken wie Kleidung, Schuhen und Büchern zu bedenken.

Dazu trete man in Kontakt mit Kindergärten und Schulen, um dort nach bedürftigen Kindern zu fragen, die dann unterstützt würden. Wer sich an der Aktion beteiligt, könne so „das Leben von Kindern versüßen“, meint die Präsidentin. Wer an der sozialen Aktion teilnehmen möchte, kann sich per E-Mail an den Verantwortlichen im Lionsclub, Axel Rogner, wenden, axel@a-rogner.de. jb