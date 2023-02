Die FDP Mittelfranken hat auf ihrer Wahlkreisversammlung am vergangenen Samstag ihre Listenkandidaten für die Land- und Bezirkstagswahlen 2023 gewählt. Als Spitzenkandidat für den Landtag wurde wie schon 2018 der Erlanger Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach gewählt. So heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung der FDP-Kreisverbände Erlangen und Erlangen-Höchstadt.

„Matthias Fischbach hat in der vergangenen Legislaturperiode exzellente Arbeit geleistet. Immer präsent, immer den Finger in der Wunde, etwa bei der verfehlten Schulpolitik von Minister Piazolo, bei den versprochenen Mitteln für die Sanierung der Friedrich-Alexander-Universität oder beim NSU-Untersuchungsausschuss.“ Das stellt der Erlanger FDP-Kreisvorsitzende Holger Schulze fes. „Wir wünschen uns, dass Fischbach diese erfolgreiche Arbeit auch im kommenden Landtag fortsetzen kann“, unterstreicht Leif Persson, der Kreisvorsitzende der FDP Erlangen-Höchstadt. Der Herzogenauracher Boulent Ekrem als Kandidat aus dem Landkreis werde ihm von Listenplatz 10 aus Schützenhilfe geben“, so Persson weiter.

Weitere Kandidaten aus ER und ERH für den Landtag sind Sigrid Oswald-Sensing (ER) und Leif Persson (ERH) sowie für den Bezirkstag Olga Reichel (ER), Oliver Rath (ERH), Roy Eissing (ERH) und Holger Schulze (ER). red