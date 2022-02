Am Abend des Lichtmesstags füllten Familien mit Kindern den Kirchplatz in Höchstadt, um an der traditionellen Kerzensegnung teilzunehmen. In der kurzen Feier verwies Stadtpfarrer Kilian Kemmer auf den in der Bibel überlieferten Ursprung des Festes mit seinen drei Bedeutungen: ein Leben mit Traditionen und Ritualen bereichert, Alt und Jung brauchen Begegnung, um sich zu verstehen, und das Glaubenserkenntnis, dass es sich bei Jesus um den Sohn Gottes handele. Das zentrale Symbol des Lichtes spielt nach Ansicht Kemmers in den vielen Dunkelheiten der Gegenwart eine wichtige Rolle. Die dunklen Stunden für viele Junge wie Alte in der Pandemie, die Gefahr, die Natur zu zerstören, die Kriegsgefahr in Europa und die „schrecklichen und abscheulichen Verbrechen inmitten der Kirche“ bräuchten Erhellung, Licht und Klarheit. Mit einer Prozession in die Stadtpfarrkirche endete eine stimmungsvolle Feier, die Eltern und Kindern guttat. Foto: Gerhard Wirkner