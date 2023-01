Nach zweijähriger Abstinenz ist es wieder so weit: Unter dem Motto „ Franken – Helau !“ feiert der Landkreis Erlangen-Höchstadt am Mittwoch, 15. Februar, von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Aischtalhalle in Höchstadt einen Seniorenfasching . Einlass ist ab 13.30 Uhr.

Orden inklusive

Karten kosten sieben Euro und beinhalten einen Verzehrgutschein für einen Imbiss, ein Getränk und einen Orden. Inhaber der blauen oder goldenen Ehrenamtskarte erhalten Karten zum ermäßigten Preis von fünf Euro.

Ab heute gibt’s Tickets

Interessierte können Tickets ab dem heutigen Dienstag beim Landratsamt in Erlangen telefonisch unter 09131/803-1075 bestellen. Die Karten werden anschließend per Post zugesandt. Karten sind zudem erhältlich bei der Stadtkasse Höchstadt (Tel.: 09193/626-126), im Herzogenauracher Generationen-Zentrum (Tel.: 09132/734170) sowie in den Rathäusern Eckental (Tel.: 09126/903-241), Heroldsberg (Tel.: 0911/51857-25) und Baiersdorf (Tel.: 09133/7790-77).

Viel Abwechslung

Neben einem Tanzmariechen, Garde- und Showeinlagen der vier Karnevalclubs Herzogenaurach, Buckenhofer Seku-Narren, Röttenbacher Besenbinder und Weisendorfer Blummazupfer sowie des Kinder- und Jugendzirkus Puck aus Buckenhof umfasst das Programm vielfältige musikalische Darbietungen des Schulchors der Ritter-von-Spix-Schule Höchstadt und des mit einer Prise Witz und Charme auftretenden A-Cappella-Gesangs-Ensembles Stad'l Harmonists aus Erlangen. Verschiedene kabarettistische Auftritte und Faschings-Gassenhauer-Lieder runden das Programm ab.

Emmi Weiß moderiert

Vom Fastnacht-Verband Franken wird die Bezirksjugendleiterin des Bezirks Mittelfranken, Susanne Nix, ein Grußwort sprechen. Durch das Programm führt die durch ihr humoristisch fränkisches musikalisches Wirtshauskabarett weit über die Grenzen des Landkreises hinaus bekannte Emmi Weiß aus Herzogenaurach auf ihre ganz eigene humorvolle Art und Weise.

Mit Teufelsgeiger

Es gibt nichts Schöneres für sie, als Menschen zum Lachen zu bringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts. Musikalisch begleitet wird die Herzogenauracherin von Fritz Rabenstein mit seiner Teufelsgeige. red