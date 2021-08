Mitte Juni hatten Mitarbeiter der Adelsdorfer Kläranlage eine mobile Rattenfalle in den Kanal Am Fürstenberg in Aisch installiert. Diesen Montag war nun ein Angestellter der Firma Anticimex vor Ort, um zu kontrollieren, ob die Falle erfolgreich war. „22 Ratten wurden in dieser Zeit erwischt“, berichtete Mitarbeiter Türker Türkyilmaz – und beruhigte die Anwohner damit, dass das gar nicht so viele seien. Nun bleibt die Rattenfalle mindestens weitere vier Wochen im Kanal, weil sie doch recht erfolgreich war. Foto: Johanna Blum