Die kleinste Herzogenauracher Schule feierte ihre Abschlussklasse , die Neunt- und Zehntklässler der jahrgangsgemischten Klasse Bernstein. Auch hier waren sowohl die Bedingungen in der Vorbereitung als auch die Abschlussfeier ganz anders als in den Jahren zuvor. Die Ergebnisse konnten sich gleichwohl wieder sehen lassen: Alle Schülerinnen und Schüler der Montessori-Schule erreichten oder übertrafen ihre Ziele – also ein Grund zum Feiern.

Mit vollem Präsenz-, Wechsel- und Distanzunterricht erlebte die Abschlussklasse unterschiedlichste Arbeitsformen im Laufe des Schuljahrs. Und sie schaffte dabei den Aufbau einer echten Klassengemeinschaft, die bei der Feier sichtbar wurde. Nach gemeinsam erlebten Höhen und Tiefen in der Prüfungsvorbereitung präsentierte sich die Klasse 9/10 als echte Klassengemeinschaft.

Auch der Klassenlehrer Dominik Baier betonte, dass „die Klasse ohne den gemeinsamen starken Zusammenhalt niemals zu solch überragenden Ergebnissen gekommen wäre“. Die Schülerinnen und Schüler gehen nun unterschiedliche Wege: Einige Jugendliche bleiben an der Schule, um den Mittleren Schulabschluss zu erreichen, andere gehen nach der neunten oder zehnten Klasse in eine Ausbildung oder setzen ihren schulischen Weg mit dem Ziel Abitur fort.

Gut gerüstet für ihre Aufgaben sind die Schülerinnen und Schüler dafür nach Einschätzung ihrer Lehrkräfte, die ihnen Zuversicht und die besten Wünsche mit auf den Weg gaben. red