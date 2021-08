Höchstadt — Max Hunold (19) aus Mühlhausen hat seine Ausbildung zum Friseur im Salon Forcina in Höchstadt sehr erfolgreich abgeschlossen. „Seit ich ein kleiner Stöpsel war, wollte ich Friseur werden. Haare zogen und ziehen mich irgendwie magisch an“, so Hunold. Nach dem erfolgreichen Quali 2018 begann er seine Lehre bei Annika Höfer im Salon Forcina.

Die Chefin schwärmt von ihm

Der junge Mann war seit Beginn der Schulzeit als Legastheniker eingestuft, was auch in den Zeugnissen berücksichtigt wurde. Aber in der Berufsschule bewertet man Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche normal. „Hier wurde auch mehr auf den Inhalt als auf das Schriftliche geschaut“, erklärt er. Aber die Zeit in der Berufsschule war für ihn schon vom Schriftlichen her recht schwierig. „Ich brauchte halt für die Theorie viel mehr Zeit als andere.“ Nun hatte er von den erforderlichen 100 Punkten bei der Prüfung am Ende knapp 90 erreicht – für einen Legastheniker ein super Ergebnis, mit dem er nur knapp an der Gesamtnote „Sehr gut“ vorbei rutschte. In der Praxis war es aber ein „Sehr gut“!

„Natürlich braucht man für solche Ergebnisse eine gute Lehrmeisterin und das ist meine Chefin, Annika Höfer“, verrät er strahlend. Höfer schwärmt von Hunold. „Er ist sehr kreativ und vielseitig, steckt Frisuren , schminkt die Kundinnen perfekt. Er ist einfach begabt , was Make-up und Frisuren angeht. Außerdem hat er gute Nerven.“

Und dann sprang das Modell ab

Fast wäre noch alles schief gegangen, denn zwei Tage vor der praktischen Prüfung hatte sein Modell krankheitshalber abgesagt. Zum Glück sprang Höfers Mutter ein. Das Konzept musste schnell geändert werden. „Aber wir haben es gut geschaukelt“, so Höfer.

Hunold hat nun im Salon eine feste Anstellung bekommen. Seine Kollegin, die zweite Azubi , hat auch gut bestanden, zieht aber der Liebe wegen nach Paris. Höfer hat nun drei Angestellte. „Ich könnte normalerweise viel mehr Mitarbeiter einstellen , aber wegen der Corona-Abstandsbedingungen klappt das nicht. Und wer weiß, wie es im Herbst weitergeht?“