Ende September gab es von der Bundesregierung 300 Euro Energiegeld für alle Arbeitnehmer, unabhängig von der Bedürftigkeit. Der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Herzogenaurach ist der Meinung, dass nicht alle Menschen in diesem Land dieses Geld gleich nötig haben.

Der hat laut Pressemitteilung daher unter seinen Mitgliedern dazu aufgerufen, dass diejenigen, die willens und dazu in der Lage sind, ihr Energiegeld an Bedürftige in Herzogenaurach spenden – es seien schon ein paar Zusagen aus den eigenen Reihen eingegangen.

Der Ortsverband dürfe selbst keine zweckgebundenen Spenden annehmen und habe auch nicht die Logistik, solche Spenden effizient an Bedürftige zu verteilen. Deswegen arbeitet er dafür mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Herzogenaurach zusammen. Über diese Partnerschaft sei auch sichergestellt, dass die Spenden auch wirklich Bedürftige in Herzogenaurach erreichen.

Spenden sind mit dem Verwendungszweck „Unterstützung – Energiegeld“ (unbedingt angeben) auf das Spendenkonto DE64 7635 0000 0006 0000 42 der Kirchengemeinde möglich. Die evangelische Kirchengemeinde ist als gemeinnützig anerkannt – für Spenden bis 300 Euro gilt der Einzahlungsbeleg als Spendenquittung, für größere Beträge oder auf besonderen Wunsch stellt die Kirchengemeinde Spendenquittungen aus.

Bündnis 90/Die Grünen Herzogenaurach hoffen, mit diesem Spendenaufruf einige Menschen in Herzogenaurach zu erreichen, damit andere Menschen in Herzogenaurach , die jetzt schon jeden Cent umdrehen müssen, gut durch den Winter kommen. Wer Menschen persönlich kennt, die Unterstützung benötigen, kann die Namen gerne direkt ans evangelische Pfarramt oder die Pfarrer weitergeben. red