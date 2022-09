„Kunst natürlich“, unter diesem Motto laden die drei Künstlerinnen Biggi Liebich, Friedel Neupauer und Milada Weber des Kunstvereins Adelsdorf zu einer Ausstellung ins Adelsdorfer Schloss ein. Die Vernissage findet am 23. September um 18 Uhr statt.

Spannende Künstlerinnen

Die Besucher erwarten eine vielseitige Malerei und Skulpturen für Haus und Garten. Die vielfältigen Arbeiten von Biggi Liebich entwickeln sich durch Projektarbeiten, die sich mit den

verschiedenen Themen des Lebens, wie der Identität, der bedrohten Natur und dem menschlichen Verhalten und ihren Wechselwirkungen beschäftigen. Mit Collage und Malerei stellt sie diese ausdrucksstark in Szene. Liebich lebt und arbeitet freischaffend in Röttenbach. Ihre Siebdruckausbildung erhielt sie in Brasilien und Argentinien. Die vom BBK-Nürnberg (Berufsverband Bildender Künstler) anerkannte Künstlerin arbeitete 27 Jahre als Dozentin in der Jugendkunstschule Erlangen und leitete sehr erfolgreich eine eigene Jugendkunstschule mit Erwachsenenbildung in Röttenbach. Durch ihre Ausbildung als Märchenerzählerin verweben sich viele Geschichten des Lebens in ihren Werken. Neupauers Skulpturen aus patiniertem Ton zeigen besonders die menschliche Gestalt und das Tier – sichtbar und oft im Verborgenen.

Friedel Neupauer ist im Rheinland aufgewachsen. Das Studium der Malerei und Ceramic absolvierte sie am Artcollege Leek Staffordshire. Weiteres Studium in Köln, Lehramt in Neuss. Parallel absolvierte sie ein Studium am Werkseminar Düsseldorf. Neupauer lebt seit über 40 Jahren ebenfalls in Röttenbach. Seit 2000 befasste sie sich intensiv mit der Gestaltung mit Ton und fertigte freie Skulpturen in eigener Werkstatt. Das Studium im In - und Ausland, mit anderen Künstlern, besonders in Frankreich, bereicherten ihre Arbeiten.

Ehrliche und solide Kunst

Die dritte im Bunde, Milada Weber, ist Kunstmalerin , Kunstpädagogin und VHS Dozentin. Von 1983 bis 2019 war sie Leiterin des 1. Kinderkunstateliers Forchheim. „Alles was lebt ist rund, kein Planet kreist in Quadrat um die Sonne ...“, so Weber. Ihre Kunst basiert auf dieser Erkenntnis. Ihre Arbeiten sind lebendig, einfallsreich und spannend. Sie tragen ein Etikett der abstrakt-experimentellen Kunst. In ihren Bildern wird die Farbe emotional eingesetzt und wirkungsvoll geordnet. Kunst ist in ihren Augen Mathematik und das Malen selbst ein freiwilliges Muss. Milada Weber lebt und arbeitet in Wimmelbach. Sie benutzt ihre eigene Kunstsprache, um eine ehrliche, solide und kommunizierende Kunst zu schaffen. blum/red