Obwohl kurzfristig anberaumt, kamen am Samstagvormittag etliche Eltern mit ihren Kindern zum Adelsdorfer Schloss, um sich bei bei der Kinderärztin Dr. Gabriela Kreller-Laugwitz für die gute medizinische Versorgung in den letzten neun Jahren zu bedanken. Hintergrund für die Aktion ist die Schließung der Kinderarztpraxis zum 1. Oktober.

Erst im März dieses Jahres war es nach langen Bemühungen und mit Unterstützung der Kassenärztlichen Vereinigung in Nürnberg gelungen, einen halben Kassensitz für die Praxis zu ergattern, wurde diese doch bis dato als Filiale einer Praxis in Forchheim geführt. „Jetzt haben wir den Sitz bekommen und zack ist das Ding weg und niemand hat was gesagt“, erläuterte der Bürgermeister Karsten Fischkal. „Ich dachte, mich tritt ein Pferd, als ich davon erfahren habe.“

„Das hat uns überfallen wie ein Fallwind“, dass die Forchheimer Praxis den Sitz nun weitergebe nach Höchstadt, sagte die Kinderärztin, „Uns war es wichtig, dass die ländliche Versorgung aufrechterhalten wird. Wir hatten auch schon eine Nachfolgerin.“ Jedoch habe sich diese kurzfristig entschlossen, nach Dänemark auszuwandern. „Unsere Medizin ist weiblich geworden und Frauen scheuen vor dem Hintergrund der Familie zum Teil das Risiko“, resümierte die Kinderärztin.

„Uns ist wichtig, uns bei Frau Dr. Kreller-Laugwitz zu bedanken“, so Bürgermeister Fischkal, „Wir wollen ein Zeichen setzen in Richtung Zulassungsausschuss. Unsere Kinder verlieren ihre Kinderärztin!“ Der Bürgermeister formulierte als Ziel, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu bekommen.

Emotional wurde es dann vor dem Schloss, als sich die Kinderärztin und ihre Helferin Britta Baum mit ihren kleinen Patienten und deren Eltern konfrontiert sahen, welche zum Teil Tränen in den Augen hatten.