Die vierte Mahnwache von "herzi.denkt" am Samstag auf dem Marktplatz stand unter dem Thema "Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst" und beschäftigte sich wieder mit der Corona-Pandemie. Vier Bürger aus Herzogenaurach wandten sich mit teils sehr emotionalen Beiträgen an die rund 60 Zuhörer. Dabei lautete der Appell, Aussagen und Informationen grundsätzlich zu hinterfragen. "Denn nur wer sich mit den Themen selbst intensiv auseinandersetze, kann den Wahrheitsgehalt von Aussagen beurteilen", so die Aufforderung. Aber: Auch die Informationen, die die Redner in ihren Beiträgen äußerten, müssen ebenso hinterfragt werden.

Die täglichen, oft widersprüchlichen Aussagen und Prognosen von verschiedensten Seiten würden in der Corona-Pandemie zu Unsicherheit und teils auch zu Ängsten führen. Lockerungen, Lockdown : Der Weg der Politik sei nicht einheitlich. Ziel der Redner war aber nicht, diese Fragen zu beantworten. Sondern vielmehr die Aufforderung zur ständigen Hinterfragung von Sinn und Zweck.

Die einstündige Veranstaltung fand unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Hinter "herzi.denkt" verbirgt sich keine Organisation oder politische Partei. Die Veranstalter wollen zum Mitdenken anregen und Gleichgesinnte treffen.