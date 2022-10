Der Erlanger Winterzauber findet inklusive Eislaufspaß am Erlanger Marktplatz statt, denn das City-Management Erlangen plant vom 25. November bis 24. Dezember mit einer CO2-neutralen Lösung für „ Erlangen on Ice“. Als zusätzliches Highlight zu den drei Weihnachtsmärkten und der Kindereisenbahn heißt es dieses Jahr dann dank neuester Kunststofftechnik „ Erlangen like on Ice“. Darauf weist das Erlanger City-Management in einer Pressemitteilung hin.

Schon zum neunten Mal

Wenige Tage, nachdem die drei Weihnachtsmärkte am 21. November ihre zauberhaft geschmückten Buden öffnen, dürfen die Kids wieder ihre Bahnen auf der Eislauffläche am Marktplatz ziehen. Bereits in seiner neunten Ausgabe führt das City-Management Erlangen das Projekt in Erlangen durch. Erstmals kommt beim Betrieb der Eisfläche kein Strom und Wasser zum Einsatz. Ermöglicht wird dies durch die patentierte Kunststofftechnik vom Anbieter „LIKE-ICE-Science“, der unter anderem Eisflächen für Verbände wie dem Deutschen Eishockey-Bund oder dem Bayerischen Eissport-Verband bereitstellt.

Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Eisfläche wird laut Pressemitteilung für Like-Ice kein Strom zur Kühlung verbraucht und auch kein Wasser – daher habe man sich in diesen speziellen Zeiten für dieses Modell entschieden. „Denn es ist nachhaltig, recycelbar und im Betrieb CO2-neutral“, erklärt Christian Frank , Vorstand des City-Managements Erlangen . Für die Beleuchtung vor Ort setzt das City-Management wieder auf 100 Prozent Grünstrom der Erlanger Stadtwerke.

Das Angebot richtet sich besonders an Familien und Kinder, denn ein Besuch der Eislauffläche lässt sich sehr gut mit dem Besuch der drei Weihnachtsmärkte kombinieren. Wer selbst keine Schlittschuhe besitzt, kann sich diese wieder vor Ort ausleihen. Die mit Like-Ice ausgestattete Eislauffläche lässt sich von der Technik her auch genauso wie Echteis befahren.

Auch neu: das „Lattlschießen“

Neu ist auch das sogenannte „Lattlschießen“, das es immer Montagnachmittag auf der Fläche gibt. Bei der Eisstockschießalternative müssen alle Spielenden für ihr Team mit ihren Stöcken die am Lattlgestell hängenden Punktetafeln treffen. Zusätzlich gibt es auch das klassische Eisstockschießen. Die Bahnen müssen im Vorfeld gebucht werden. Das Angebot richtet sich an Freunde, Familien und Unternehmen.

Auch für die Erlanger Schulklassen ist gesorgt. Immer vormittags, von Montag bis Freitag, hat das Amt für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Erlangen die Fläche für abwechslungsreichen Sportunterricht reserviert. red