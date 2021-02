Mit Blick auf den 22. Februar, wenn bayerische Schulen und Kitas wieder öffnen dürfen, bereitet die Schreiber-Stiftung die Anwendung von Schnelltests vor. Laut einer Pressemitteilung der Stiftung sind sie einfacher, weniger unangenehm zu handhaben und vor allem schneller im Ergebnis als die bisherigen.

Beim Bayerischen Roten Kreuz und in einer Erlanger Arztpraxis ließ die Stiftung bisher über 50 Probanden aus verschiedenen Berufsgruppen - hauptsächlich solchen, die mit Kindern , Schülern und Studenten zu tun haben - in der Handhabung von Antigen-Schnelltest schulen. Sie können dann als Multiplikatoren ihre Kenntnisse weitergeben. Die Schulungen, die von der Stiftung organisiert und finanziert wurden, fanden so großen Anklang, dass nun weitere kostenlose Kurse folgen werden.

Verschiedene Vorteile

Bei dem Test handelt es sich um den "Clinitest Rapid-Covid-19"-Antigen-Schnelltest der Erlanger Siemens-Tochter Healthineers. Dieser hat laut Schreiber-Stiftung den Vorteil, dass die Teststäbchen nicht mehr durch die Nase ganz hinten in den Rachen geführt werden müssen, was von vielen als sehr unangenehm empfunden wird. Es genüge ein Nasenabstrich in beiden Nasenlöchern. Die Handhabung wird in dem Testkit, das 10 Euro kostet, genau beschrieben. Das Ergebnis liegt binnen 15 Minuten vor - und ist, wie Stiftungs-Vorsitzende Ellen Schreiber sagt, "ein Schritt ins soziale Leben". Die Handhabung sollte einmal "so einfach und so selbstverständlich werden wie das morgendliche Zähneputzen".

"Unzählige Familien sind am Limit", sagt Ellen Schreiber. Vor allem wenn sie mit Kindern auf kleinstem Raum zusammenleben und die Wohnung kaum verlassen können. Soziale Kontakte seien für die Entwicklung dringend nötig, aber lange, vielleicht zu lange, drastisch eingeschränkt worden. Das schaffe eine permanente Stress-Situation - laut einer Studie der Uni-Kinderklinik Hamburg-Eppendorf ist aktuell jedes dritte Kind psychisch auffällig. Auch Ungleichheiten in Bildung und sozialen Kompetenzen erwachsen aus dem langen Lockdown. Dazu sei das Umfeld von Gleichaltrigen und in der Schule nötig.

Wenn Schulen und Kitas wieder öffnen, müssten die Kinder wie auch Erzieherinnen und Lehrerinnen geschützt werden. Dies gehe am besten mit Antigen-Schnelltests und später mit Selbst-Schnelltests, wie sie bei der Schulung beim BRK verwendet werden. Diese müssen aber noch werden.

Die Stiftung hatte zuvor schon der Uniklinik Erlangen Testkits für die Anwendung unter ärztlicher Leitung kostenlos zur Verfügung gestellt, um Eltern und Angehörigen der kleinen Patienten Sicherheit zu geben, zum Beispiel in der Kinderonkologie, -kardiologie und -psychiatrie. Bundesweit leistete die Schreiber-Stiftung Pionierarbeit, als sie Anfang Dezember Reihen-Schnelltests für fünf Schulen initiierte, finanzierte und mit organisierte. Dabei gab es übrigens kein einziges positives Testergebnis. Wegen des Corona-Lockdowns und der Schulschließungen musste die Aktion allerdings abgebrochen werden, die für jeden Montagvormittag geplant war. red