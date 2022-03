Die Karpfenland-Gästeführerin Christiane Kolbet bietet am Sonntag, 13. März, um 15 Uhr unter dem Motto „Im Schatten des Schlossturms – Geschichte(n) rund um Neuhaus “ einen 90-minütigen Rundgang durch den Adelsdorfer Ortsteil Neuhaus an. Treffpunkt ist am Brunnen in der Schlossstraße. Die Teilnahme ist nur mit 2G-Nachweis möglich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. red