Das Stadtmuseum eröffnet heute um 19 Uhr eine neue große Sonderschau unter dem Titel „Die Zwanziger Jahre“.

Es war eine Zeit des Aufbruchs: Frauen tragen Bubikopf, Städte und Metropolen werden neu gedacht, Sport und Geschwindigkeit stehen im Mittelpunkt. Die Schau lässt das Jahrzehnt mit tollen Originalobjekten und vielen Fotos lebendig werden.

Die Ausstellung macht deutlich, dass die Zwanziger Jahre einerseits von einer tiefen Zerrissenheit geprägt sind, andererseits von einem ungebrochenen Fortschrittsglauben und einem noch nie dagewesenen Innovationsschub in allen gesellschaftlichen Bereichen – von Kultur bis Politik.

In seiner neuen Sonderschau wirft das Herzogenauracher Stadtmuseum einen Blick auf die Themen der Zeit, wie zunehmende Mobilität und Elektrifizierung, die neuen Freizeitmöglichkeiten, die Mode sowie die Frage nach Realität und Mythos der „Neuen Frau“. Wobei die Ausstellung nicht nur das Leben in den Großstädten betrachtet, sondern auch das Lebensgefühl und den Alltag der Menschen in der fränkischen Kleinstadt im Blick behält. red