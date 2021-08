Zum fünften Mal trifft sich die Ateliergruppe im Kunstraum des Kunst- und Kulturvereins, um von der gemeinsamen künstlerischen Energie zu profitieren. An acht Tagen arbeiten neun Malerinnen und ein Bildhauer intensiv zusammen – jeder in seinem Stil und der eigenen Erfahrung mit Farbe, Material und Freude .

Die Teilnehmer sind Monika Preller, Stefania Teltschik, Irmgard Kreher, Sigrid Bender, Lindy Fick-Meyer, Jutta Perrey, Gabriele Schink-Miodek, Angelika Santer, Rudolf Santer und Brigitte Graf-Nekola.

Bezug zum Zeitgeist

Für die Gemeinschaftsarbeit ergab sich unter dem Begriff „ Sehnsucht nach ... Berührung“ ein konkreter Bezug zum momentanen Zeitgeist. Sehnsucht nach ... birgt die Chance zum Erfahrenwollen, zum Träumen und dem Sehnen nach konkretem Erleben, von Begegnung und Kommunikation, von Austausch und Reisen, von Allem, was reale Menschen verbindet. Sehnsucht birgt auch eine Sucht, die Leiden schafft.

Berührung ist das, was uns allen in diesen Zeiten so sehr fehlt und nach dem wir uns auch sehnen. Die Sehnsucht nach der gemeinsamen Energie verbindet Kunstschaffende, und deshalb ergibt sich in der Ausstellung aneinandergereiht in einem Format von 40 mal 40 Zentimetern eine Kette dieser kreativen Berührung.

Der gemeinsame Austausch, das Lernen mit und voneinander und das Reflektieren im Schaffensprozess macht diese gemeinsamen Atelierzeit so fruchtbar. Alle spontan entstandenen Kunstwerke werden ausgestellt und verkauft.

Die Ausstellung kann vom 4. bis 5. September jeweils von 14 bis 18 Uhr im Kunstraum, Langenzenner Straße 1, in Herzogenaurach besucht werden. Die Vernissage findet am Freitag, 3. September, ab 18 Uhr unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt. red