Die Dienstkräfte der mittelfränkischen Polizei bewältigten mit knapp 600 Einsätzen die intensivste Silvesternacht der letzten Jahre. Dennoch zieht das Polizeipräsidium Mittelfranken insgesamt eine positive Bilanz.

Im Zeitraum zwischen dem 31. Dezember, 19 Uhr, und dem 1. Januar, 7 Uhr, dokumentierte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Mittelfranken insgesamt 594 Einsätze. Der Schwerpunkt des Einsatzgeschehens lag bei der Bearbeitung von 97 Ruhestörungen, 101 meist kleineren Bränden, 44 Körperverletzungsdelikten, 25 Verkehrsunfällen und 22 Sachbeschädigungen.

Insgesamt wurden 58 Personen leicht (hiervon neun durch Verkehrsunfälle) und vier Personen schwer verletzt. Im Nürnberger Stadtgebiet ereigneten sich drei Balkonbrände, nach deren Verlauf zwei Personen wegen Raugasintoxikation medizinisch versorgt werden mussten.

Verbot missachtet

Im Vorfeld der Silvesternacht verfügte die Stadt Nürnberg eine Feuerwerksverbotszone von der Lorenzkirche bis zur Kaiserburg. Bereits ab 21.30 Uhr zündeten jedoch im Bereich der Lorenzkirche eine Vielzahl von Personen Pyrotechnik ab, so dass der Platz durch die Einsatzkräfte mit Lichtmasten ausgeleuchtet und mehrmals auf die Verbotszone hingewiesen werden musste. Vor dem Hauptportal der Lorenzkirche zündete zuvor ein Unbekannter einen pyrotechnischen Gegenstand, welcher vier Polizeibeamte und einen Passanten leicht verletzte. Die Beamten konnten nach kurzer ambulanter Behandlung ihren Dienst und der Passant seinen Weg weiter fortsetzen.

Böller gegen Passanten

Auf der Museums- und der Fleischbrücke schossen einige Personen mit Feuerwerkskörpern in Richtung von Passanten und Einsatzkräften. Hier musste daraufhin kurzzeitig unmittelbarer Zwang in Form von Drücken und Schieben gegen Personengruppen angewandt werden. Mehrfach war in diesem Bereich der Rettungsdienst wegen kleinerer Verletzungen (Verbrennungen und Schnittwunden) im Einsatz.

Die Burgfreiung war gut besucht und musste zu keinem Zeitpunkt wegen Überfüllung geschlossen werden. Nennenswerte Vorfälle ereigneten sich hier nicht.

Gegen 1.30 Uhr verließ der überwiegende Teil der Personen die genannten Örtlichkeiten, so dass ab diesem Zeitpunkt nur noch ein geringes Personenaufkommen zu verzeichnen war.

Sonst eher ruhig

Neben den genannten Geschehnissen in der Nürnberger Innenstadt zeigte sich der weitere Verlauf der Silvesternacht in ganz Mittelfranken eher ruhig.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken , welches durch Einsatzkräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt wurde, zieht trotz der hohen Einsatzbelastung eine positive Bilanz und wünscht ein gutes, gesundes und friedvolles Jahr 2023. pol