Die Regionalwettbewerbe von „ Jugend musiziert “ beginnen dieser Tage. Dabei handelt es sich um einen bedeutenden Nachwuchswettbewerb für klassische Musik. Der Regionalwettbewerb „ Jugend musiziert Erlangen“ wird laut Pressemitteilung der Veranstalter in Kooperation mit dem Christian-Ernst-Gymnasium organisiert und veranstaltet. Er findet ab Freitag, 3. Feburar, statt und dauert bis zum Folgetag. Der Termin für das Preisträgerkonzert mit Urkundenverleihung ist Sonntag, 5. Februar, um 18 Uhr in der Konzert-Werkstatt des Erlanger Musikinstituts.

In der Solowertung stehen die Kategorien „Klavier“, „Harfe“, „Drum-Set (Pop)“, ,,Gitarre (Pop)“ und „Gesang“ an. In der Ensemblewertung sind es „ Kammermusik für Streichinstrumente“, ,, Kammermusik für Blasinstrumente“, „ Kammermusik für gemischte Ensembles“, „Akkordeon-

Kammermusik “ sowie „Besondere Besetzungen, Neue Musik

und als freie Kategorie „Jumu open“.

Jubiläum in Zwickau

In den vergangenen 60 Jahren nahmen nach Informationen der Organisatoren alljährlich rund 15.000 Kinder und Jugendliche an den Regionalwettbewerben teil, darunter auch die Schüler von 30 deutschen Schulen im Ausland. 2500 Teilnehmer erreichen schließlich über die Landeswettbewerbe den Bundeswettbewerb, der im Jubiläumsjahr 2023 in Zwickau ausgerichtet wird. Jugend musiziert soll bundesweit junge Menschen zum Musizieren motivieren und den Teilnehmern die Bestimmung ihres musikalischen Standorts ermöglichen. Darüber hinaus fördert der Wettbewerb auf lokaler, Länder- und Bundesebene den musikalischen Nachwuchs sowie die Entdeckung musikalischer Frühbegabungen. Für einige renommierte Klassik-Musiker bildete die Teilnahme an Jugend musiziert das Fundament der späteren Karriere. Die Förderung ist überaus vielfältig: Sie reicht von der finanziellen Unterstützung bis hin zur Vergabe von Sonderpreisen und Stipendien. So lobt etwa die Sparkassen-Finanzgruppe jährlich den mit 5000 Euro dotierten „Sparkassen-Sonderpreis für besonders förderungswürdige Leistungen eines Familienensembles“ aus. red