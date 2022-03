Im Zeitraum von Dienstag, 15. März, 18 Uhr, bis Donnerstag, 17. März, 7.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in die Mittelschule in Baiersdorf ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 750 Euro. Um Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Erlangen-Land unter der Telefonnummer 09131/760514 wird gebeten.