In der Nacht zum Samstag verschafften sich noch unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei Arztpraxen am Kirchplatz, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in einer Höhe von mehreren Tausend Euro. Außerdem ließen sie eine größere Menge Briefmarken mitgehen und verursachten einen Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Täterspuren gesichert. Sie nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 09161/88530 entgegen.