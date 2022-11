christian Bauriedel

Heßdorf — In Heßdorf haben Unbekannte versucht, in eine Bäckereifiliale einzubrechen. Der Fall erinnert an die Serie von Bäckereieinbrüchen im Raum Forchheim und Bamberg, die die Ermittler derzeit beschäftigt.

Versuch misslang

Wie die Polizei mitteilt, versuchten der oder die Täter in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagfrüh sich Zutritt in die Bäckereifiliale des „Hexenbäck“ in der Erlanger Straße in Heßdorf zu verschaffen. Laut Polizeiangaben misslang der Versuch. Jedoch sei an den Eingangstüren ein Sachschaden von etwa 1500 Euro entstanden. Anwohner oder Passanten, die diesbezüglich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, bittet die Polizei Herzogenaurach, sich unter der Telefonnummer 09132-78090 zu melden.

Ähnliche Fälle in Forchheim

Ob der Fall in Heßdorf mit der Serie von Bäckereieinbrüchen in Verbindung stehen könnte, ist derzeit nicht bekannt. Im Landkreis Forchheim waren in Neuses und Kirchehrenbach seit Oktober zwei Bäckereien Ziel von Einbrechern . Teilweise suchten sie die Filialen mehrfach heim.

Beute aus der Trinkgelddose

Vor einer Woche hebelten Unbekannten im Landkreis Bamberg die Hintertür einer Bäckerei in Scheßlitz auf, die sich in dem Gebäude eines Discounters befindet. Die Beute fiel nach Polizeiangaben mit rund 100 Euro aus der Trinkgelddose gering aus – ganz im Gegensatz zum Sachschaden von rund 1500 Euro.

Sieben Einbrüche in Aisch

Erst gestern berichtete der FT von sieben Einbrüchen in Wohnhäuser in Aisch am Sonntag. Wie Höchstadts Polizeichefin Sabine Röhrer mitteilte, sei es jedoch eher unwahrscheinlich, dass diese mit den Einbrüchen in Gewerbeobjekte in Verbindung stehen.

Vorfälle in Röttenbach

Unbekannte brachen kürzlich einen Jugendclub, eine Gaststätte, einen Imbiss und einen Baumarkt in Röttenbach und Adelsdorf auf. Hier sei laut Polizeichefin Röhrer ein Zusammenhang mit den gehäuften Bäckerei-Einbrüchen in den Nachbarlandkreisen nicht auszuschließen.

Festnahmen in Würzburg

Im September ging die Polizei im Kreis Würzburg gegen Verdächtige einer Bäckerei-Einbruchserie vor. Fünf verdächtige Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren wurden festgenommen. Bei 14 Einbrüchen seit März dieses Jahres wurden laut Polizei rund 50.000 Euro Bargeld gestohlen. Drei der Verdächtigen wurden in Untersuchungshaft gebracht.