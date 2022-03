Das Männerforum der evangelischen Kirchengemeinde Herzogenaurach und die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) laden gemeinsam zu einer Vortragsveranstaltung über den Iran in die evangelische Kirche ein. In Wort, Bild und auch Musik führt ein Vortrag am 8.März in den ach so fremden Iran. Kaum ein anderes Land polarisiert heute so wie der Iran – wobei eher Klischees als wirkliche Kenntnis das Bild bestimmen. Der Vortrag berichtet von einer Reise, die zu den alten Kulturschätzen, zu verschiedenen Religionen (Islam, Zoroastrismus, Judentum, Christentum) und zur Begegnung mit Menschen im Iran führt. Helmut Hof, Pädagogischer Leiter der KEB im Landkreis, versteht es als Referent, die vielfältigen Aspekte des alten Kulturlandes Iran einerseits und des heutigen Akteurs im Nahen Osten andererseits anschaulich darzustellen. Die Vortragsveranstaltung findet am Dienstag, 8. März 2022, um 19.30 Uhr in der Evangelischen Kirche statt.