Adriane Oest ist 2003 in Herzogenaurach mit einem Tattoo-Studio gestartet. Erfolgreich, so erfolgreich, dass sie das Geschäft 2010 vergrößerte und nach Erlangen ging. Aber die Erinnerungen an die gute Zeit in Herzogenaurach sind immer noch da, immerhin wurde dort der Grundstein für ein erfolgreiches Geschäft gelegt.

Kathy Stadter pierct mit im Studio von Adriane. Seit 18 Jahren nach einer Ausbildung in Nürnberg als Piercerin ist sie seit fast sieben Jahren zusammen mit Adriane in der Luitpoldstraße und verschönert dort Menschen mit Körperschmuck. Beide haben Familien und kämpfen um die Existenz in einer schwierigen Zeit.

Ohne Corona - wie lief da der Laden?

Adriane Oest (AO): Ich tätowiere ein bis zwei Kunden pro Tag, abends habe ich dann oft noch eine Beratung dabei. Zwischen den Kunden ist immer ein wenig Zeit, denn ich arbeite seit Jahren nur mit Terminvergabe. Ich arbeite ohne Laufkundschaft. Damit lebe ich gut, kann die Miete hier bezahlen, kann mir meine Tattoo-Reisen, mein Leben leisten.

Kathy Stadter (KS): Ich bin einmal in der Woche als Piercerin hier tätig, weil ich das neben meinem Hauptjob mache. Da komme ich auf 15 bis 20 Personen.

Was passierte mit Corona und dem Lockdown im März 2020?

KS: Wir waren am letzten Tag, den wir offen haben durften, hier. Wir saßen hier zusammen als das verkündet wurde.

AO: Zugemacht haben wir sogar schon zwei Tage vorher, weil uns das alles ein wenig unsicher war. Wir haben das ernst genommen, und es ist auch wichtig, dass Corona ernst genommen wird. Aber es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Maßnahmen, die gerade für solch ein Studio nicht nachvollziehbar sind. Denn bereits vor Corona haben wir schon strenge Hygienemaßnahmen umgesetzt. Wir mussten nach dem ersten Lockdown gar nicht so viel neu umsetzen. Die Kunden wurden auch schon immer registriert, die sich bei mir haben tätowieren lassen. Wir haben die Terminvergabe, wir haben die Hygienevorschriften, wenn wir an unseren Kunden arbeiten. Zusätzlich gab es Lüftungskonzepte, Änderungen im Wartebereich.

Seit wann steht der Betrieb still?

AO: Wir mussten bereits mit dem Lockdown-Light zumachen, sprich im November war für uns Schluss. Das war schon hart, auch für die Kunden . Denn so mancher läuft momentan mit einem halbfertigen Tattoo herum - seit fast fünf Monaten. Wir sind zusammen mit den Gastronomen heruntergefahren worden. Nicht zu verstehen ist, dass diejenigen, die Hygienekonzepte umgesetzt haben, im Grunde bestraft wurden.

KS: Ich konnte nicht einmal meine Nachsorge anbieten. Zu kontrollieren, ob der Körperschmuck richtig sitzt, ob es zu Entzündungen kommt. Beim Piercen spielt die Hygiene, ebenso wie beim Tätowieren, eine wichtige Rolle. Ich hatte schon immer eine Maske auf, wir unterliegen so viele Regularien. Wir haben einen Sterilisationsraum.

Wie sieht es nun finanziell aus?

KS: Das kurze Aufschließen zwischen dem ersten und zweiten Lockdown konnte nichts kompensieren. Es fehlt die Zeit, die nicht mehr reinzuholen war.

AO: Gerade bei den Tattoos kannst Du die Zeit, die verloren geht, nicht mehr reinholen. Was dann halt lief, war die Antragsstellung durch den Steuerberater auf Unterstützungshilfe. Der Antrag war rechtzeitig da, aber die Gelder liefen alle mit Verspätung ein. Jetzt am 5. März habe ich zum Beispiel die letzte Hälfte der Dezemberhilfe bekommen. Für den Januar ist noch gar nichts überwiesen - und wir haben schon März.

Wie überlebt man dann?

AO: Von den Rücklagen, auf die ich zurückgreifen muss. Die muss ich, unverschuldet in diese Situation gekommen, angreifen. Privat verkaufe ich das eine oder andere, um über die Runden zu kommen. Geschäftlich freut mich, dass mich Kunden durch den Kauf von Drucken oder Gutscheinen unterstützen. Bei den Gutscheinen muss man aber sagen, dass dies schon bezahlte Zeit in der Zukunft ist - da kann ich nichts mehr nachträglich reinholen. Zum Glück musste ich meine Rücklagen für die Altersversorgung noch nicht anzapfen, das wäre ganz schlimm.

Zum Glück ist mir auch unser Vermieter entgegengekommen. Der auch schon eine Miete komplett ausgesetzt hat, das hilft enorm. Die Nachzahlung kann dann hoffentlich zu besseren Zeiten erfolgen.

KS: Und man schränkt sich natürlich auch ein. Klar, es sind auch die Möglichkeiten Geld auszugeben eingeschränkt, weil vieles nicht stattfindet. Für mich sind die Hilfen komplett weggefallen, weil ich das Piercing nur im Nebenerwerb stattfinden lasse. Das macht sich natürlich im Portemonnaie bemerkbar. Diese Einnahmen sind ersatzlos weggefallen.

Was ärgert euch?

AO: Das nicht alles klar und verständlich ist. Tattooshops haben nur in Bayern zu, in den anderen Bundesländern nicht. Vorerst bis zum 28. März und dann muss man weiterschauen. Wir haben schon einige Daten genannt bekommen. Leider kann ich mich nicht mal richtig darauf vorbereiten. Oft wissen wir nichts bis zum letzten Moment.

KS: Wir haben beim letzten Mal alles geputzt, vorbereitet, den Hoffnungsschimmer gehabt. Doch die zwölfte bayerische Coronaschutz-Maßnahmenverordnung hat die Hoffnung zunichte gemacht.

AO: Wir sind nicht pflegerisch und hygienisch notwendig, ist die Begründung. Anders als die Friseure . Oder Kosmetiker . Die aber zum Beispiel Permanent-Make-Up offerieren dürfen. Das ist tätowieren am Gesicht. Ich mache das vielleicht alle fünf Jahre.

KS: Es gibt hier in Erlangen auch eine Ärztin , die macht ausschließlich schönheitschirurgische Operationen, arbeiten mit Hyaluron, da gibt es keine Einschränkung, weil sie halt Ärztin ist.

AO: Wo ist denn da die Gerechtigkeit? Das hat mit Notwendigkeit auch nichts zu tun.

Habt Ihr Euch bemerkbar gemacht?

AO: Klar, wir wollten nicht das Opfer spielen, daher haben wir Briefe an die Staatsregierung, an die Deutsche Regierung und auch an den Oberbürgermeister für Erlangen, Florian Janik , verfasst. Wir wollten Statistiken haben, wir wollten wissen, ob Tattoo-Studios Hotspots sind, ob hier eine besondere Gefährdung vorliegt. Es gab Antworten, leider nicht alle befriedigend oder unsere Fragen beantwortend.

Interessant war die Antwort auf die Frage, warum die Gelder nicht ausbezahlt werden. Da wurde auf einen Fehler im System hingewiesen, der diese Verzögerung verursachte. Es war immerhin mal eine Antwort.

KS: Das war aber vor dem Vorwurf, dass es bei der Abfrage dieser Gelder zu Betrügereien gekommen ist. Denn damit wurde die weitere Verzögerung begründet.

Hat man da noch Lust auf die Selbstständigkeit?

AO: Diese Arbeit ist mein Leben, das ist meine Ehe würde ich sagen. Wir haben hier im Studio geweint, gelacht.

KS: Wir hängen hier echt mit Herz drinnen.

AO: Ein Plan B gibt es nicht wirklich. Verkleinern vielleicht, aber das hieße sich von Gasttätowierern trennen.

KS: Wir sind hier so ein Kollektiv. Wir leben von dem Umgang mit unsren Kunden . Die werden oft zu Freunden. Da gibt es nicht wirklich einen Plan B.

Was wünscht Ihr Euch, außer der baldigen Wiedereröffnung?

KS: Das wir wahrgenommen werden. Wir sind in dieser Coronazeit untergegangen. Wir laden Herrn Söder gerne ein, mal hier vorbeizuschauen, um sich erklären zu lassen, was wir hier machen. Wir haben keine richtige Lobby. Man weiß wohl nicht richtig, was wir sind. Künstler, Kosmetik ? Die Politik weiß gar nicht wohin mit uns.

AO: Wichtig ist, nicht unbedingt gesondert behandelt zu werden. Denn generell werden wir mit den Kosmetikern und Friseure in einem Atemzug genannt. Aber bei der Frage des Aufmachens, sieht man unsere Branche anders.

Ich wünsche mir unabhängig des Ladens, dass die Menschen wieder ein Stück entspannter werden. Es wäre schön, wenn sie zueinanderkommen und gemeinsam eine Lösung finden.