Die überzeugten Anhänger des Vatertags , ganz ohne die Beteiligung von Frauen , gibt es immer noch: Zahlreiche Männergruppen waren in der Region unterwegs. Eine besonders kreative Truppe hat extra für diesen Tag ein Gefährt gebaut, auf dem sie die Ausrüstung für rund 30 Leute mitführen kann − so etwa Stromgenerator für Musikanlage und Beleuchtung, eine Wasserpfeife und natürlich die nötigen Getränke. Durch die Dachkonstruktion mit Überstand ist gar ein Ausflug bei schlechtem Wetter möglich. Das war am Donnerstag zwar nicht notwendig, die Vorrichtung schützte aber vor der Sonne. Schon seit einigen Jahren ist das Gefährt von Christian Haas , Martin Lenzer, Bernd Kräck und Maximilian Bitter im Einsatz. Der Ausflug konnte zur Freude der Mitfahrer nach zwei Jahren Abstinenz wieder stattfinden. Nach dem Start in Herzogenaurach präsentierten sie in Beutelsdorf am Kreisel ihr Gefährt allen Vorbeifahrenden. Danach führte sie ihr Weg weiter über Haundorf, Häusling und Steudach nach Niederndorf. Dort ließen sie den Tag auf der dortigen Kerwa feuchtfröhlich ausklingen.