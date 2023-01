Seit nun mehr vierzig Jahren findet der Winterwaldspaziergang des Bundes Naturschutz (BN) am sechsten Januar statt. Wie aus einer Pressemitteilung des BN hervorgeht, waren dieses Mal viele neue Teilnehmer dabei. Darüber freuten sich Kreisvorsitzender Manfred Ludwig und Ortssprecher Christoph Reuß.

Bei verhangenem Wetter begleiteten der Lehrer Josef Effenberg und der Förster Gerhard Hofmann fachkundig die Teilnehmer. Hofmann beriet über viele Jahre die Waldbauern vor Ort. „Fast dreißig Prozent des Lonnerstadter Gemeindegebietes sind Waldgebiet . Der Großteil davon besteht aus Fichten, Lärchen und Buchen. Durch den hohen Eintrag an Schadstoffen wie Stickstoff und verlängerte Vegetationszeit legten die Bäume beim Holzzuwachs stark zu.“

Mehr Schädlingsbefall als zuvor

Der Förster erklärte weiter: „Bedingt durch den Klimawandel , der damit verbundenen Trockenheit sowie dem vermehrten Schädlingsbefall traten in den letzten Jahren verstärkt Schäden auf.“ Wärmeliebende Käfer wie der Blaue Kiefernprachtkäfer und Pilze wie beispielsweise der Diplodiapilz hätten insbesondere Nadelbäume geschwächt und zum Absterben gebracht, fügte er hinzu.

Ein Beispiel aus Fetzelhofen

Nicht zu vergessen sei, dass die Waldbesitzer die Waldwege regelmäßig wegen der Verkehrssicherungspflicht überprüfen müssen. Das verdeutlichte er anhand der gestutzten Eiche am Ortsausgang von Fetzelhofen .

Positiv bewertet wurde der Umbau des Waldes durch die natürliche Verjüngung zu mehr Laubhölzern , wodurch ein viel stabilerer Wald entstanden sei. Leider sei der Verbiss durch Wild weiterhin ein großes Problem, das die Errichtung von teuren Einzäunungen notwendig mache.Hier sollten die Waldbesitzer in höherem Maß bereit sein, den Bestand an Rehwild zu reduzieren. Damit könnten in Zukunft auch wieder bessere Erträge erzielt werden.Die Gruppe ließ den Tag dann beim Gastwirt Hermann Popp in Fetzelhofen in Ruhe ausklingen. red