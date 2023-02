Die Theatergruppe der SpVgg Uehlfeld präsentiert

„Heimatfest oder Früher war alles besser!“ Der Schwank in drei Akten von Regina Rösch wird ab dem 10. März an vier Abenden in der Veit-vom-Berg-Halle aufgeführt. Der Kartenvorverkauf läuft in der Raiffeisenbank Uehlfeld .

Das Heimatfest steht vor der Tür, die Planungen für die Gestaltung sind in vollem Gange. Die Männer haben einen Ortsplan auf einer Flipchart nachgebaut. Jede Aktivität einer Familie wird mit einem Schild versehen. Das Problem dabei ist die Konzentration auf den „Ochs am Spieß.“

Die Frauen glauben nicht wirklich an die Tat- und Umsetzungskraft der Männer. Doch sie haben die Männer unterschätzt. Die sehen im Heimatfest nun eine Reise in die Vergangenheit. Waschmaschinen gibt es nicht mehr. Bequeme Matratzen weichen ebenso wie Induktionskochfelder. Heizung und warmes Wasser sind eine Fehlanzeige. Gestricktes ist jetzt in, auch wenn es kratzt. Das ländliche Flair von früher wird vermittelt.

Melken darf dabei nicht fehlen. Aber wer kann das schon? Geübt wird das am Modell einer Holzkuh. Natürlich von den Frauen, wie das früher so war. Und die Männer geben die Anweisungen. In alten Möbeln werden zufällig „Schätze“ gefunden und auch die Männer finden einen „Schatz“, der aber lieber im Verborgenen geblieben wäre.

Termine: Freitag, 10. März, Samstag, 11. März, Freitag, 17. März, Samstag, 18. März, jeweils um 19.30 Uhr in der Veit-vom-Berg-Halle, Uehlfeld .

Darsteller : Martin Schiepek ( Heinrich Neumann , genannt Heinz), Julia Mehana (Agathe Neumann, seine Ehefrau ), Antonia Kachelmann (Tanja Neumann, ihre Tochter), Günter Rost (Günter Schlachter, Nachbar), Anita Albert (Henriette Schlachter, seine Ehefrau ), Oliver Wagner (Otmar Riesling, Nachbar), Mona Brandt (Genovefa Riesling, seine Ehefrau ), Rafael Bauer (Franz-Josef Riesling, Bruder von Otmar), Pia Roß (Amalie Michel, Nachbarin). Regie & Souffleuse: Anita Kirsch, Frisuren: Jane Reich (Friseursalon Struwwelpeter), Technik: Walter Kirsch. red