Der Pfingstmontag lockte bei wechselhaftem Wetter zahlreiche Besucher zum Frühschoppen auf das Festgelände. Bis in die Nachmittagsstunden füllten sich die Plätze auf den Kellern vollends, auch im Bereich der Fahrgeschäfte herrschte reger Besucherandrang. Die Einsatzkräfte der Polizei beobachteten einen ruhigen und friedlichen Festverlauf, lediglich eine Streitigkeit zwischen zwei Frauen, die sich im Besucherstrom etwas zu nahe gekommen waren, hatten die Beamten zu schlichten.

Ansonsten fanden sie zwei Kinder auf dem Festgelände, die zuhause ausgebüxt waren. Auch eine 84-jährige Festbesucherin, die ihre Angehörigen vermisst gemeldet hatten, fanden die Polizisten.

Drei Festbesucher aus Baden-Württemberg müssen sich wegen Diebstahls verantworten: Auf dem Heimweg vom Festgelände montierten sie das mobile Blaulicht eines geparkten Polizeifahrzeuges ab. Die drei Personen wurden dabei beobachtet, die Einsatzkräfte stellten sie mitsamt der Beute.

Schlägerei nach dem Fest

Nach Ende des Festtages kam es noch zu einer tätlichen Auseinandersetzung: Ein 35-jähriger Mann sprach gegen 00.30 Mitarbeiter eines Imbissstandes an und wollte noch etwas zu Essen bestellen. Weil der Stand bereits geschlossen hatte, kam es zu einem Streit. Als der 35-Jährige gehen wollte, wurde er von fünf der Arbeiter verfolgt und geschlagen.

Die Einsatzkräfte in der Innenstadt sprachen von friedlichen Nachfeiern. So hielten sich im Bereich des Martin-Luther-Platzes in der Spitze maximal 600 Personen auf, die den fünften Bergtag fröhlich ausklingen ließen. Lediglich in einem Fall galt es, die erhitzten Gemüter zweier Bergbesucher zu beruhigen.

Einige Personen waren jedoch uneinsichtig und trotz ihrer Alkoholisierung mit Fahrzeugen unterwegs. So zogen die Beamten während ihrer Verkehrskontrollen insgesamt neun Personen mit Alkoholwerten zwischen 0,62 und 1,94 Promille aus dem Verkehr.

Ein 76-jähriger Rentner zeigte sich hierbei besonders uneinsichtig. Er war den Polizeibeamten in der Haagstraße aufgefallen, wie er in Schlangenlinien sein Rad schob. Die Beamten sprachen ihn an, um ihn über sein Fehlverhalten zu belehren. Kurze Zeit später stieg er jedoch auf den Sattel und fuhr los.