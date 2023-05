Nachdem der langjährige Dekan Peter Huschke Ende April in den Ruhestand ging, wird das Evangelischen Dekanat Erlangen seit 1. Mai von einem Dekanenkollegium geleitet: Bernhard Petry, Gerhild Rüger und das Ehepaar Oliver und Karola Schürrle aus Herzogenaurach teilen sich die insgesamt eineinhalb Stellenanteile nach Aufgaben, regionalen Bezirken und Gemeindezugehörigkeit. Dekanin Rüger und das Ehepaar Schürrle waren zuvor die stellvertretenden Dekane. Neu im Kollegium der Erlanger Dekane ist Bernhard Petry. Der 59-Jährige, promovierte Theologe bringt laut Pressemitteilung des Evangelisch-Lutherischen Dekanat viel Erfahrung und Sachkenntnis aus der Bildungsarbeit und Organisationsberatung mit. Er war zuvor in unterschiedlichen Leitungsfunktionen in Kirche und Diakonie tätig. Er freut sich darauf, gemeinsam mit anderen Lösungen zu entwickeln.

Der Einführungsgottesdienst mit Regionalbischöfin Hann von Weyhern findet am Sonntag, 14. Mai, um 17 Uhr in der Erlanger Neustädter Universitätskirche statt. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Empfang im Kreuz+Quer (Haus der Kirche) statt. red