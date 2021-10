Die 16-jährige Schülerin der Realschule Herzogenaurach , Diana Lethmeir, konnte sich freuen, denn in den ersten Wochen des neuen Schuljahres erhielt sie ihre Urkunde des Cambridge Instituts mit ihren erreichten Punkten beim Preliminary English Test for Schools. Ein Traumergebnis, heißt es in einem Pressebericht der Schule: 170 von 170 zu erreichenden Punkten.

Mittels dieses freiwilligen, kostenpflichtigen Tests können Realschüler der neunten Klasse ein unabhängiges Sprachzertifikat auf dem Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erwerben. Dieses Niveau übertraf die Schülerin durch ihr bemerkenswertes Ergebnis bei Weitem. Auch das Cambridge Institut wollte diese außergewöhnliche Leistung mit einem Buchgutschein wertschätzen. Direktor Ulrich Langer, selbst Englischlehrer , überreichte diesen mit Freude. red