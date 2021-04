Im Weisendorfer Ortsteil Buch gibt es zwar keinen Ortsbrunnen, dafür aber ein "Ostergärtla" neben dem Glockenturm. Die Hasenfamilie wünscht frohe Ostern . Die Dorfgemeinschaft Buch wollte ein fröhliches Zeichen in der jetzigen Zeit setzen. " Gott sei Dank haben wir in Buch auch noch viele alteingesessene Großfamilien, die uns diese etwas abgespeckte Version unseres Ostergärtlas ermöglichten", erzählt Jutta Kattner.

Um nicht gegen die Kontaktverbote zu verstoßen, wurde das Gärtla in diesem Jahr abgespeckt. In den anderen Jahren war sonst immer das halbe Dorf beim Binden, Schmücken, Ratschen, Kaffeetrinken und Aufstellen dabei. Drei Samstage sind da sonst immer fest eingeplant. "Wir haben das sehr bedauert, dass es dieses Mal nicht so ging", sagte Jutta Kattner. Dafür sind heuer die Kinder eingeladen, ihre Kunstwerke an den Birken und der Korkenzieherhasel anzubringen.

Kattner erzählt weiter: "Wie man sieht, haben sie ihren Spaß daran. Wir hoffen, dass auch die Leute, die zum Anschauen kommen, ihren Gefallen daran haben." Denn Abstand halten könne man beim Betrachten sehr gut. sae