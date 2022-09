Mariupol, Luhansk, Odessa – die Namen der Städte, aus der die Geflüchteten stammen, lassen die schlimmen Erlebnisse und die Sorgen erahnen, die diese Menschen mit sich tragen. Umso wichtiger sei es, dass sie in Bubenreuth „einen Ort der Ruhe und Geborgenheit“ gefunden haben, sagte der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl , als er Geflüchtete aus der Ukraine im früheren Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Franziskus besuchte.

Seit Ende März leben in dem Haus Menschen aus der Ukraine. 110 Personen sind es derzeit, meist Frauen und Kinder. Die Männer und oft auch die alten Eltern sind weiterhin in der Heimat. Rund 15 Geflüchtete haben bereits Arbeit gefunden, berichtete Einrichtungsleiter Benjamin Fricke vom Erlanger Sicherheitsservice, der die Unterkunft betreibt. Die Lernbereitschaft sei groß, die Deutsch-Kenntnisse aber noch auf einem niedrigen Level. Alle 35 Kinder aus der Einrichtung, sagte Bürgermeister Norbert Stumpf, seien in Kindertagesstätte oder Schule untergebracht. Das Caritas-Alten- und Pflegeheim St. Franziskus hatte im Oktober seinen Betrieb eingestellt, da das Gebäude nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften für Pflegeeinrichtungen entsprach und sich keine Möglichkeit für einen Ersatzneubau bot. Nach Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine und der Ankunft von Kriegsflüchtlingen mietete der Landkreis Erlangen-Höchstadt das leer stehende Haus vom Diözesan-Caritasverband Bamberg, dem Besitzer der Immobilie. red