Der Künstler Georg Baier aus Aurachtal hat mit dem Schriftsteller Ingo Cesaro aus Kronach erneut einen Jahreskalender geschaffen. Titel: „Kein Grund zur Sorge“.

In einer Pressemitteilung heißt es: „Schon der Titel des neuen Kalenders von Georg Baier und Ingo Cesaro ,Kein Grund zur Sorge’ verrät, dass sich die beiden Künstler mit den speziellen Herausforderungen dieser Zeit auseinandergesetzt haben.“ In gewohnt witziger Art, aber mit optimistischem Unterton, soll der Kalender ein „Mutmacher“ für 2023 sein. Ingo Cesaro: „Das Leben ist schön. In aller Gelassenheit – auf das Glück warten“.

In Herzogenaurach gibt es den Kalender für 24 Euro bei Bücher, Medien & mehr, was keine Preissteigerung bedeutet. In Erlangen ist er im Kunsthaus Kammerer erhältlich, außerdem natürlich direkt beim Künstler Georg Baier in Falkendorf . red